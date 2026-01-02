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Atelier Pochette à lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Atelier Pochette à lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Atelier Pochette à lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Musée de la Lunette
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Hauts de Bienne

Atelier Pochette à lunettes

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11

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Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30  accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Atelier Pochette à lunettes

L’événement Atelier Pochette à lunettes Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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