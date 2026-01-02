Atelier Pochette à lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Pochette à lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mardi 14 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Atelier Pochette à lunettes
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11
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Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English : Atelier Pochette à lunettes
L’événement Atelier Pochette à lunettes Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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