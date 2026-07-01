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AGENDA · Hauts de Bienne

Pot d’accueil à Morez Parvis du Musée de la lunette Hauts de Bienne

dimanche 19 juillet 2026 · Parvis du Musée de la lunette · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parvis du Musée de la lunette
Adresse
2 Place Jean Jaurès
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Pot d’accueil à Morez

Parvis du Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Vous passez vos vacances dans le Haut-Jura ? Venez à notre rencontre !

À compter du 19 juillet et jusqu’au 23 août inclus, tous les dimanches matins de 10h à 12h, l’Office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne vous accueille autour d’une dégustation de fromages et de vin.

À 11h, l’équipe du Musée proposera une visite guidée gratuite de l’exposition temporaire L’intelligence de la main (durée 15min).   .

Parvis du Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73  tourisme@gorgesdelabienne.com

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English : Pot d’accueil à Morez

L’événement Pot d’accueil à Morez Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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