Pot d’accueil à Morez Parvis du Musée de la lunette Hauts de Bienne
dimanche 19 juillet 2026 · Parvis du Musée de la lunette · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Pot d’accueil à Morez
Parvis du Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Vous passez vos vacances dans le Haut-Jura ? Venez à notre rencontre !
À compter du 19 juillet et jusqu’au 23 août inclus, tous les dimanches matins de 10h à 12h, l’Office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne vous accueille autour d’une dégustation de fromages et de vin.
À 11h, l’équipe du Musée proposera une visite guidée gratuite de l’exposition temporaire L’intelligence de la main (durée 15min). .
Parvis du Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com
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English : Pot d’accueil à Morez
L’événement Pot d’accueil à Morez Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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