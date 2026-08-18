GoodVision Atelier de fabrication de mini-lunettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
mercredi 19 août 2026 · Place Jean Jaurès · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
GoodVision Atelier de fabrication de mini-lunettes
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Du 19 au 21 août 2026, le Musée de la Lunette s’associe à GoodVision et la Manufacture Thierry à Morbier pour une initiative collective et solidaire en faveur d’une meilleure vision pour tous.
A travers l’action de GoodVision qui entend contribuer à une meilleure vision pour tous, en facilitant l’accès à des équipements optiques adaptés dans les territoires où les besoins sont les plus importants, le Musée de la Lunette invite le public à découvrir comment l’innovation peut contribuer à rendre la correction visuelle accessible aux populations qui en ont le plus besoin.
Le musée accueillera le lancement de cette initiative le mercredi 19 aout avec une démonstration de La Plieuse , la technologie développée par GoodVision permettant de fabriquer rapidement des montures robustes et adaptées, pour un coût de fabrication inférieur à un euro. Une démonstration qui illustre comment l’innovation peut être mise au service de la solidarité.
Tout au long de la journée, vous pourrez également participer à un atelier de fabrication de mini-lunettes. Une animation ludique qui vous permettra de découvrir comment un simple fil métallique peut être transformé en monture de lunettes. .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English : GoodVision Atelier de fabrication de mini-lunettes
L’événement GoodVision Atelier de fabrication de mini-lunettes Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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