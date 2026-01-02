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Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main Place Jean Jaurès Hauts de Bienne vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Musée de la Lunette
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Hauts de Bienne

Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Avoir des mains en or , telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence manuelle tant la créativité, l’ingéniosité et la technicité incarnent les métiers manuels d’aujourd’hui ? Cette exposition souhaite déconstruire certaines idées qui ne coïncident plus avec la réalité afin de changer le regard sur ces métiers d’avenir.   .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30  accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main

L’événement Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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