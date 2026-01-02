Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main Place Jean Jaurès Hauts de Bienne vendredi 10 juillet 2026.

Hauts de Bienne

Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Avoir des mains en or , telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence manuelle tant la créativité, l’ingéniosité et la technicité incarnent les métiers manuels d’aujourd’hui ? Cette exposition souhaite déconstruire certaines idées qui ne coïncident plus avec la réalité afin de changer le regard sur ces métiers d’avenir. .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main

L’événement Visites guidées flash exposition temporaire L’intelligence de la main Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)