Atelier vitrail Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier vitrail Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mardi 21 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Atelier vitrail
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
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Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English : Atelier vitrail
L’événement Atelier vitrail Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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