Bourse puériculture et vêtements Espace Lamartine Hauts de Bienne
Bourse puériculture et vêtements Espace Lamartine Hauts de Bienne samedi 29 août 2026.
Hauts de Bienne
Bourse puériculture et vêtements
Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Le comité des fêtes Morez-Bouger organise un week-end bourse puériculture et vêtements permettant au plus grand nombre de trouver des éléments de puériculture et des vêtements à prix abordables. Buvette et restauration organisées sur place. Réservations pour les exposants par mail morezbouger.cdf@gmail.com obligatoire.
Tarif exposants (12€ la table, 20€ les deux) gratuit pour les visiteurs. .
Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté morezbouger.cdf@gmail.com
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English : Bourse puériculture et vêtements
L’événement Bourse puériculture et vêtements Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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