Hauts de Bienne

Bourse puériculture et vêtements

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Le comité des fêtes Morez-Bouger organise un week-end bourse puériculture et vêtements permettant au plus grand nombre de trouver des éléments de puériculture et des vêtements à prix abordables. Buvette et restauration organisées sur place. Réservations pour les exposants par mail morezbouger.cdf@gmail.com obligatoire.

Tarif exposants (12€ la table, 20€ les deux) gratuit pour les visiteurs. .

Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté morezbouger.cdf@gmail.com

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English : Bourse puériculture et vêtements

L’événement Bourse puériculture et vêtements Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE