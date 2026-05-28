Atelier immersif Dispositif musical interactif Aura Bliiida Metz

Metz

Atelier immersif Dispositif musical interactif Aura

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 00:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Aura est un dispositif musical sans fil, modulable et basé sur des capteurs, conçu pour permettre une pratique musicale intuitive et collective. Destiné à tous incluant les personnes en situation de handicap, les enfants, les familles et le grand public, Aura valorise le geste, la corporalité et la cocréation.Dans le cadre de la 2ème édition de la résidence transfrontalière en arts numériques.

Inscription obligatoire 03 87 55 56 63

1 groupe seniors 5 personnes par créneauAdultes

0 .

Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 56 63

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English :

Aura is a wireless, modular, sensor-based musical device designed to enable intuitive, collective musical practice. Aimed at everyone, including the disabled, children, families and the general public, Aura promotes gesture, physicality and co-creation, as part of the 2nd edition of the cross-border digital arts residency.

Registration required: 03 87 55 56 63

1 senior group 5 people per slot

L’événement Atelier immersif Dispositif musical interactif Aura Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ