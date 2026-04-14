Atelier Impression 3D !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Atelier Impression 3D ! 18 avril – 4 juillet Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

7€ par personne, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:15:00+02:00 – 2026-07-04T17:45:00+02:00

Atelier au Plateau créatif

Impression 3D

Durant cet atelier, les participantes et participants découvriront le fonctionnement d’une imprimante 3D en modélisant un petit objet qui sera imprimé sur place et qui participera à une œuvre collaborative.

Ils et elles vont aussi découvrir d’autres méthodes d’impression 3D en utilisant par exemple des stylos 3D.

Dates et horaires :

à partir du 18 avril 2026

hors vacances scolaires les samedis et dimanches à 14h15 et 16h15

vacances scolaires (mardi au dimanche) + jours fériés et ponts : ajout d’un créneau à 10h30

1ers dimanches du mois :

Le fonctionnement sera plus simple avec une présentation de l’espace et de l’activité et des démonstrations d’impression d’objets en 3D.

sans réservation en ligne les 1ers dimanches du mois, billet gratuit à retirer au guichet uniquement le jour même, dans la limite des places disponibles

+ d’infos :

enfants à partir de 7 ans (accompagnement obligatoire d’un adulte pour les enfants de – de 12 ans. Un adulte peut accompagner un maximum de 3 enfants)

séance de 1h30 (places limitées), réservation à faire en ligne

tarif : 7€

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229773274323 »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Découvrez le nouvel atelier proposé par le Plateau créatif au Quai des Savoirs. Apprenez à faire de l’impression 3D ! Pour les enfants à partir de 7 ans. plateau créatif atelier

Jean-Jacques ADER