Atelier Inathèque, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Atelier Inathèque Mercredi 2 décembre, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:30:00+01:00

Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’audiovisuel.