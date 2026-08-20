Atelier Inathèque, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Atelier Inathèque Mercredi 2 décembre, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:30:00+01:00
Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’audiovisuel.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’audiovisuel.
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