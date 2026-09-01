Atelier Inclusif de pâtisserie orientale Baba Yaga Chantelle
samedi 19 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Atelier Inclusif de pâtisserie orientale
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partagez un moment gourmand avec Ilhem et les résidents de la Villa Marguerite de Moulins ! Apprenez à réaliser des cornes de gazelle. Recettes reversées pour un véhicule PMR.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Share a delicious moment with Ilhem and the residents of Villa Marguerite in Moulins! Learn how to make gazelle horns. Recipes adapted for a vehicle designed for people with limited mobility.
L’événement Atelier Inclusif de pâtisserie orientale Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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