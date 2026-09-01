Groupe Zoom arrière Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Groupe Zoom arrière

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-09-11 2026-10-09

Le groupe Zoom arrière se réunit chaque mois pour échanger et préparer ses projets autour de l’histoire locale de Chantelle. Rendez-vous mensuel ouvert à tous.

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Zoom arri%E8re group meets every month to discuss and plan projects related to the local history of Chantelle. This monthly meeting is open to everyone.

L’événement Groupe Zoom arrière Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule