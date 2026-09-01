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AGENDA · Chantelle

Groupe Zoom arrière Baba Yaga Chantelle

vendredi 11 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Baba Yaga
Adresse
5 rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Groupe Zoom arrière

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09

Le groupe Zoom arrière se réunit chaque mois pour échanger et préparer ses projets autour de l’histoire locale de Chantelle. Rendez-vous mensuel ouvert à tous.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Zoom arri%E8re group meets every month to discuss and plan projects related to the local history of Chantelle. This monthly meeting is open to everyone.

L’événement Groupe Zoom arrière Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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