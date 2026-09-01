Groupe Zoom arrière Baba Yaga Chantelle
vendredi 11 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Groupe Zoom arrière
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09
Le groupe Zoom arrière se réunit chaque mois pour échanger et préparer ses projets autour de l’histoire locale de Chantelle. Rendez-vous mensuel ouvert à tous.
.
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Zoom arri%E8re group meets every month to discuss and plan projects related to the local history of Chantelle. This monthly meeting is open to everyone.
L’événement Groupe Zoom arrière Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- DJ Set apéro chill avec Switch Groove Baba Yaga Chantelle 12 septembre 2026
- SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette Babayaga Chantelle 13 septembre 2026
- Rencontre de soutien à l’allaitement Baba Yaga Chantelle 14 septembre 2026
- Soirée afterwork Baba Yaga Chantelle 18 septembre 2026
- Visites de l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle Chantelle 19 septembre 2026