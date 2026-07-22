UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chantelle

SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette Babayaga Chantelle

dimanche 13 septembre 2026 · Babayaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Babayaga
Adresse
5, Rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette

Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Les Comédiens de La Cie en LA de Saint-Pourçain vous ouvrent le livre d’un écrivain local Mon Village de Philippe Valette.
Récit d’une enfance bourbonnaise hors norme, et remarquable témoignage de la vie à la campagne en 1900.
  .

Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The actors of La Cie en LA de Saint-Pourçain invite you to explore a book by a local author: *Mon Village* by Philippe Valette.
It is the story of an extraordinary childhood in the Bourbonnais region and a remarkable account of rural life in 1900.

L’événement SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette Chantelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chantelle (Allier)