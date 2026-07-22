SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette Babayaga Chantelle
dimanche 13 septembre 2026 · Babayaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette
Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Les Comédiens de La Cie en LA de Saint-Pourçain vous ouvrent le livre d’un écrivain local Mon Village de Philippe Valette.
Récit d’une enfance bourbonnaise hors norme, et remarquable témoignage de la vie à la campagne en 1900.
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Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45
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English :
The actors of La Cie en LA de Saint-Pourçain invite you to explore a book by a local author: *Mon Village* by Philippe Valette.
It is the story of an extraordinary childhood in the Bourbonnais region and a remarkable account of rural life in 1900.
L’événement SPECTACLE MON VILLAGE Sur les traces de l’écrivain Philippe Valette Chantelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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