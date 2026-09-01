Informations pratiques

Chantelle

Visites de l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle

RDV devant l’Abbaye Saint-Vincent Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle ! Visites guidées avec l’Office de Tourisme Chantelle Val de Sioule le samedi et le dimanche, ou visite libre l’après-midi. Un moment de partage à vivre.

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RDV devant l’Abbaye Saint-Vincent Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Saint-Vincent Abbey in Chantelle! Guided tours are available through the Chantelle Val de Sioule Tourist Office on Saturdays and Sundays, or take a self-guided tour in the afternoon. A memorable experience to share.

L’événement Visites de l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule