DJ Set apéro chill avec Switch Groove Baba Yaga Chantelle
samedi 12 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
DJ Set apéro chill avec Switch Groove
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Switch Groove vous invite à traverser sons, rythmes et mélodies dans un set Groove, Baléaric et Electronic. Une session lumineuse et tendrement psychédélique pour prolonger l’été !
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Switch Groove invites you to journey through sounds, rhythms, and melodies in a set featuring Groove, Balearic, and Electronic music. A luminous and gently psychedelic session to extend the summer!
L’événement DJ Set apéro chill avec Switch Groove Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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