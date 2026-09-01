DJ Set apéro chill avec Switch Groove Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

DJ Set apéro chill avec Switch Groove

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Switch Groove vous invite à traverser sons, rythmes et mélodies dans un set Groove, Baléaric et Electronic. Une session lumineuse et tendrement psychédélique pour prolonger l’été !

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Switch Groove invites you to journey through sounds, rhythms, and melodies in a set featuring Groove, Balearic, and Electronic music. A luminous and gently psychedelic session to extend the summer!

L’événement DJ Set apéro chill avec Switch Groove Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule