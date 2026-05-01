Atelier Incredibox Alençon
Atelier Incredibox Alençon samedi 23 mai 2026.
Alençon
Atelier Incredibox
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Foire aux vinyles…
Incredibox est une application qui permet de composer de la musique en manipulant une bande de beatboxers délirants. Choisissez votre style musical parmi 9 ambiances impressionnantes et commencez à créer, enregistrer et partager votre mix.
Stand en accès libre ouvert à tous, dans le hall de la médiathèque à partir de 14h
Le 23/05/2026 à 14h00
Tout public dès 6 ans
Médiathèque Aveline .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Atelier Incredibox
L’événement Atelier Incredibox Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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