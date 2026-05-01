Alençon

Atelier Incredibox

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Foire aux vinyles…

Incredibox est une application qui permet de composer de la musique en manipulant une bande de beatboxers délirants. Choisissez votre style musical parmi 9 ambiances impressionnantes et commencez à créer, enregistrer et partager votre mix.

Stand en accès libre ouvert à tous, dans le hall de la médiathèque à partir de 14h

Le 23/05/2026 à 14h00

Tout public dès 6 ans

Médiathèque Aveline .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Atelier Incredibox

L’événement Atelier Incredibox Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON