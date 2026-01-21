Atelier Indigo Forcalquier

Atelier Indigo

Couvent des Cordeliers Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Vous créez des encres végétales à partir de végétaux séchés.

Couvent des Cordeliers Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 50 68 communication@uess.fr

English :

You create vegetable inks from dried plants.

