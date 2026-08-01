Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny
vendredi 21 août 2026 · Ludo-Médiathèque · Étrépagny
Informations pratiques
Étrépagny
Atelier informatique
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Risques et bonnes pratiques des jeux vidéos
Jeux vidéo, risques ou opportunités ?
Cet atelier permet de mieux comprendre l’univers du jeu vidéo, ses usages et ses enjeux. Il aborde les principaux risques, ainsi que les bonnes pratiques pour accompagner les jeunes au quotidien. .
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
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English : Atelier informatique
L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-11 par Vexin Normand Tourisme
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