Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny

Informations pratiques

Étrépagny

Atelier informatique

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Risques et bonnes pratiques des jeux vidéos

Jeux vidéo, risques ou opportunités ?

Cet atelier permet de mieux comprendre l’univers du jeu vidéo, ses usages et ses enjeux. Il aborde les principaux risques, ainsi que les bonnes pratiques pour accompagner les jeunes au quotidien. .

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-11 par Vexin Normand Tourisme