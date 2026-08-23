ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-17
Grâce à des applications ludiques, profitez d’une initiation à la programmation et d’un moment de jeu à la fin de chaque séance.
Grâce à des applications ludiques, profitez d’une initiation à la programmation et d’un moment de jeu à la fin de chaque séance.
Pour les enfants de 7 à 11 ans. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC
Through fun apps, enjoy an introduction to programming and some playtime at the end of each session.
L’événement ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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