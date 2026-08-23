Informations pratiques

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-17

Grâce à des applications ludiques, profitez d’une initiation à la programmation et d’un moment de jeu à la fin de chaque séance.

Grâce à des applications ludiques, profitez d’une initiation à la programmation et d’un moment de jeu à la fin de chaque séance.

Pour les enfants de 7 à 11 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC

Through fun apps, enjoy an introduction to programming and some playtime at the end of each session.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34