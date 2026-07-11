VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE Béziers
jeudi 27 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE
27 rue de Tolbiac Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Installez-vous sur votre tapis et laissez-vous porter par bols tibétains, gongs et chants pour une profonde relaxation, soin vibratoire et harmonisation énergétique.
Confortablement installé(e) sur votre tapis, laissez-vous emporter par une immersion sonore avec bols tibétains, gongs, handpans, bâton de pluie, tambour de l’océan, tambour chamanique, koshis, tubalophone et chant de l’âme.
Un moment de profonde détente et un soin vibratoire pour
– harmoniser vos énergies,
– soulager tensions émotionnelles et physiques,
– favoriser ancrage et alignement.
Les tapis et coussins sont fournis. Apportez simplement un plaid et de quoi boire. .
27 rue de Tolbiac Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 36 11 39
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English : VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE
Sit on your mat and let yourself be carried away by Tibetan bowls, gongs and chants for deep relaxation, vibratory care and energetic harmonization.
L’événement VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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