Informations pratiques

Béziers

RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX

avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

1ère journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Oyonnax Rugby

1ère journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit Oyonnax Rugby.

Payant Billetterie en ligne .

avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 35 04 94

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English :

On the first day of the Pro D2 season, ASBH hosts Oyonnax Rugby

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34