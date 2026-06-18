Atelier initation crochet Salle Anne follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier initation crochet Salle Anne follezou Moëlan-sur-Mer mardi 18 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier initation crochet
Salle Anne follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Avec Marina, découvrez les bases du crochet lors d’ateliers accessibles aux débutants. Le cycle complet est idéalement prévu sur 3 séances d’1 heure, mais vous pouvez participer au nombre d’ateliers de votre choix.
Lors de la première séance, vous apprendrez les points de base. Les séances suivantes seront consacrées à la réalisation de votre premier ouvrage. Le matériel est fourni. Pour progresser plus facilement, il est conseillé d’avancer votre projet entre deux ateliers.
20 et 27 juin, 18, 21 et 24 août
Horaires 10h–11h ou 11h–12h .
Salle Anne follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier initation crochet Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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