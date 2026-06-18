Atelier initation crochet Salle Anne follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier initation crochet

Salle Anne follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Avec Marina, découvrez les bases du crochet lors d’ateliers accessibles aux débutants. Le cycle complet est idéalement prévu sur 3 séances d’1 heure, mais vous pouvez participer au nombre d’ateliers de votre choix.

Lors de la première séance, vous apprendrez les points de base. Les séances suivantes seront consacrées à la réalisation de votre premier ouvrage. Le matériel est fourni. Pour progresser plus facilement, il est conseillé d’avancer votre projet entre deux ateliers.

20 et 27 juin, 18, 21 et 24 août

Horaires 10h–11h ou 11h–12h .

Salle Anne follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier initation crochet Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS