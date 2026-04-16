Atelier initiation à la linogravure La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Loctudy

Atelier initiation à la linogravure

La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Atelier dispensé par Eddy Dumont, artiste graveur et héliograveur indépendant, ayant son propre atelier, Obraz.

A partir de 6 ans. Sur inscription. .

La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

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English : Atelier initiation à la linogravure

L’événement Atelier initiation à la linogravure Loctudy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden