Atelier initiation à la linogravure La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy
Atelier initiation à la linogravure La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy samedi 25 avril 2026.
Loctudy
Atelier initiation à la linogravure
La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Atelier dispensé par Eddy Dumont, artiste graveur et héliograveur indépendant, ayant son propre atelier, Obraz.
A partir de 6 ans. Sur inscription. .
La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99
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English : Atelier initiation à la linogravure
L’événement Atelier initiation à la linogravure Loctudy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden
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