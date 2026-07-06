Atelier initiation à la peinture Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Les semaines d’information sur la santé mentale dans – Ville de Paris

Les SISM 2026 – SISM

Atelier animé par Yanosh

KALDY,

architecte, artiste-graphiste

Jauge max : 12 personnes

Participez à un atelier peinture créatif et ludique à la bibliothèque Aimé Césaire et repartez avec votre œuvre !

Le samedi 17 octobre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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