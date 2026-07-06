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Atelier initiation à la peinture Bibliothèque Aimé Césaire Paris

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris

Atelier initiation à la peinture Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Aimé Césaire
Adresse
5 rue de Ridder
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Les semaines d’information sur la santé mentale dans – Ville de Paris

Les SISM 2026 – SISM

Atelier animé par Yanosh
KALDY,
architecte, artiste-graphiste

Jauge max : 12 personnes

Participez à un atelier peinture créatif et ludique à la bibliothèque Aimé Césaire et repartez avec votre œuvre !
Le samedi 17 octobre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder  75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr


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