Atelier, Initiation à la sérigraphie La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Initiation à la sérigraphie

La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21 16:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Découvrez la sérigraphie avec l’illustratrice Julia Wauters

La sérigraphie est une technique d’impression, comme la gravure, qui se rapproche du pochoir, en version industrielle. On imprime à l’aide de cadres et de raclettes, couleur par couleur, en jouant ou non de la transparence des encres. En compagnie de l’illustratrice Julia Wauters, apprenez-en plus sur cette technique, expérimentez la sérigraphie et le pochoir à partir de dessins préparés par l’artiste.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 artotheque@vendeedusud.com

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English :

Discover screen printing with illustrator Julia Wauters

L’événement Atelier, Initiation à la sérigraphie Luçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud