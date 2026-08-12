Atelier, Initiation à la sérigraphie La Distylerie Luçon
samedi 21 novembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Atelier, Initiation à la sérigraphie
La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 16:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Découvrez la sérigraphie avec l’illustratrice Julia Wauters
La sérigraphie est une technique d’impression, comme la gravure, qui se rapproche du pochoir, en version industrielle. On imprime à l’aide de cadres et de raclettes, couleur par couleur, en jouant ou non de la transparence des encres. En compagnie de l’illustratrice Julia Wauters, apprenez-en plus sur cette technique, expérimentez la sérigraphie et le pochoir à partir de dessins préparés par l’artiste.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 artotheque@vendeedusud.com
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English :
Discover screen printing with illustrator Julia Wauters
L’événement Atelier, Initiation à la sérigraphie Luçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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