Atelier, Initiation au cyanotype La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Initiation au cyanotype

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Un atelier artistique pour petits et grands !

Le cyanotype est une technique d’impression photographique qui utilise la lumière pour réaliser des tirages en négatif monochrome bleu. Après une présentation du procédé, vous réalisez vos propres créations et repartez avec vos impressions !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Initiation au cyanotype Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud