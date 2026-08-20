Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles, Médiathèque François-Mitterrand, Saintes

Informations pratiques

Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

→ Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles – 10h

Tonnymiles vous invite à découvrir son univers du « light painting ». Le photographe vous guidera dans cette recherche de l’image insolite, à la découverte du mouvement lumineux et du travail sur le relief d’objets divers. Vous pouvez apporter votre matériel (appareil photo numérique, trépied et lampe torche).

Durée : 1h / Lieu : salle des Jacobins, place de l’Echevinage.

Infos et réservation : 05 46 98 23 83

Médiathèque François-Mitterrand Place de Echevinage, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546932539 https://mediatheques.ville-saintes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 98 23 83 »}] Au cours du XIIIe ou début XIVe siècle, les Dominicains s’implantent à Saintes, dans le quartier des halles. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale, la nef ayant été démolie par l’hôtel Martineau. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. En 1883 puis 1914, Monsieur Martineau, négociant en eau-de-vie, devient propriétaire de l’ensemble du quadrilatère bâti dans l’enclos de l’ancien couvent. La maison d’habitation est essentiellement du XIXe siècle. De par ses relations avec les milieux artistiques, il put s’adresser à des faïenciers et maîtres verriers connus. L’ensemble exprime le goût éclectique propre au XIXe siècle finissant (néo-renaissance, néo-Louis XV…). ainsi que le goût pour les formes différentes utilisées par l’Art Nouveau. bus : ligne A – arrêt Bellevue

→ Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles – 10h

©Tonnymiles