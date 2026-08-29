Atelier initiation DJing Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 29 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Atelier initiation DJing
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 21:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Initiez-vous aux bases du DJing lors d’un atelier animé par NEMOZ et découvrez les techniques essentielles de mixage et de sélection musicale.
Une expérience accessible pour apprendre à maitriser les platines et créer vos premiers enchainements.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Atelier initiation DJing
Learn the basics of DJing in a workshop led by NEMOZ and discover the essential techniques of mixing and music selection.
An accessible experience to help you master the turntables and create your first mixes.
L’événement Atelier initiation DJing Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme
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