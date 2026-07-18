AGENDA · Saugues
Atelier Initiation tissage Saugues
vendredi 21 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Atelier Initiation tissage
7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Atelier Initiation tissage aux Atelier de la Bruyère.
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7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80
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English :
Weaving initiation workshop at Atelier de la Bruyère.
L’événement Atelier Initiation tissage Saugues a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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