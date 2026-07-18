Informations pratiques

Saugues

Atelier Initiation tissage

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Atelier Initiation tissage aux Atelier de la Bruyère.

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7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80

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English :

Weaving initiation workshop at Atelier de la Bruyère.

L’événement Atelier Initiation tissage Saugues a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier