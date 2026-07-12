Génération Chaise-Dieu à Saugues Saugues
mercredi 26 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Génération Chaise-Dieu à Saugues
Église Saint-Médard Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le dispositif Génération Chaise-Dieu revient pour la quatrième année consécutive à l’occasion du 60ᵉ Festival de La Chaise-Dieu.
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Église Saint-Médard Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 48 28 festival@chaise-dieu.com
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English :
The G%E9n%E9ration Chaise-Dieu program returns for the fourth consecutive year as part of the 60th La Chaise-Dieu Festival.
L’événement Génération Chaise-Dieu à Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-07-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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