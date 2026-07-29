Film Vaiana, La légende du bout du monde Espace Multimédia Saugues
samedi 22 août 2026 · Espace Multimédia · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Film Vaiana, La légende du bout du monde
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vaiana, la légende du bout du monde, samedi 22 aout à 17h
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Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Moana: The Legend from the End of the World, Saturday, August 22, at 5:00 p.m.
L’événement Film Vaiana, La légende du bout du monde Saugues a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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