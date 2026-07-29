Film Vaiana, La légende du bout du monde Espace Multimédia Saugues

Informations pratiques

Saugues

Film Vaiana, La légende du bout du monde

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vaiana, la légende du bout du monde, samedi 22 aout à 17h

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Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Moana: The Legend from the End of the World, Saturday, August 22, at 5:00 p.m.

L’événement Film Vaiana, La légende du bout du monde Saugues a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier