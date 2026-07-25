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AGENDA · Saugues

Film Kayara princesse inca Salle Multimédia Saugues

samedi 5 septembre 2026 · Salle Multimédia · Saugues

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Multimédia
Adresse
1 rue louis amargier
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Film Kayara princesse inca

Salle Multimédia 1 rue louis amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Kayara princesse inca, samedi 5 septembre à 17, à la salle multimédia
  .

Salle Multimédia 1 rue louis amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Kayara, Inca Princess, Saturday, September 5, 17:00, the multimedia room

L’événement Film Kayara princesse inca Saugues a été mis à jour le 2026-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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