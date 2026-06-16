Atelier Insectes en papier Place du Vieux Marché Le Havre

Le Havre

Atelier Insectes en papier

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entre observation du vivant et liberté d’invention, cet atelier invite à la création d’insectes en papier. À partir de simples découpes et pliages, le papier se transforme en formes délicates et surprenantes. Une expérience créative où précision du geste et imagination se rencontrent, pour donner vie à des créatures uniques.

Hugo Boistelle vous invite à un atelier créatif dédié à la fabrication d’insectes en papier. Différent de la technique de l’origami, cet atelier explore la découpe et le façonnage du papier pour donner vie à des insectes imaginaires ou réels. Entre précision du geste et liberté de création, un simple morceau de papier se transforme en une créature détaillée, étonnante et presque vivante. Une immersion dans un univers où le papier prend vie.

À votre tour, venez créer vos propres insectes en papier !

Durée 1h30

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Atelier Insectes en papier

L’événement Atelier Insectes en papier Le Havre a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie