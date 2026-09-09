Atelier interactif au GEPAS à l’aérodrome de Chavenay-Villepreux, Aérodrome Chavenay, Chavenay

Informations pratiques

Atelier interactif au GEPAS à l’aérodrome de Chavenay-Villepreux 19 et 20 septembre Aérodrome Chavenay Yvelines

Limité à 8 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la construction aéronautique

Le GEPAS vous ouvre ses portes : venez découvrir l’atelier interactif où la passion prend vie.

Vous êtes à la recherche d’une expérience concrète, d’un échange enrichissant ou d’une immersion dans le monde de l’air ? Le GEPAS (Groupe d’Étude pour l’Aviation Sportive) vous invite à franchir la barrière des coulisses à travers son atelier interactif. Conçu comme un espace d’initiation et de partage, cet atelier invite le public à découvrir l’articulation de savoir-faire multiples et à voir, de ses propres yeux, comment ces talents se conjuguent pour donner vie à la matière.

Depuis plus de quarante ans, le GEPAS forge son histoire grâce à la rencontre d’un large éventail de professionnels venus d’horizons très divers : concepteurs, mécaniciens, menuisiers ou électriciens. Tous sont des pilotes et des passionnés de toutes générations, animés par la volonté de transmettre leur expertise. Bien plus qu’une simple exposition d’avions, ce rendez-vous est une démonstration vivante où la construction aéronautique devient accessible à tous.

C’est dans ce cadre privilégié que vous pourrez découvrir des projets d’exception en cours de réalisation, à l’image du Jeffair Barracuda, du Gatard AG02 « Poussin » ou du Sperroco. Si ces aéronefs s’inscrivent initialement dans une démarche personnelle et visionnaire, la synergie du groupe en constitue le véritable moteur. Dans cet atelier, vous toucherez du doigt la force de ce collectif, où la complémentarité de chacun transforme un défi individuel en une formidable réussite partagée.

Aérodrome Chavenay 78450 Villepreux Chavenay 78450 Yvelines Île-de-France +33 0626160902 Situé dans le département des Yvelines, l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est implanté au cœur de la plaine de Versailles à une vingtaine de kilomètres de Paris. Doté de deux pistes en herbe en croix, il accueille un trafic d’aviation de loisirs dynamique – notamment à l’intersaison – et des activités diverses comme la formation aéronautique, la rénovation d’avions anciens, la construction d’avion amateur ou encore la pratique de la voltige. En 2021, il totalisait près de 60 000 mouvements d’avion sur un terrain relativement restreint (47 hectares) avec 130 aéronefs postés et 1300 pilotes en activité. En venant de la Porte d’Auteuil , Autoroute A13, sortie n°6.

Direction Bailly, D307 jusqu’au rond point par les mini tunnels (direction Plaisir, Villepreux). Au rond point, direction Chavenay.

Dans le village, l’aérodrome est fléché.

Par les transports en commun, descendre à la gare de Villepreux -Les Clayes (ligne N) au départ de Montparnasse. Puis 2,4 km á pied.

Des places de parking sont prévues sur la plateforme

Démonstration

© DR