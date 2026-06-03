Atelier Ipomée avec Sande Thommen Coco cantine Paris
Atelier Ipomée avec Sande Thommen Coco cantine Paris samedi 13 juin 2026.
Dans cet atelier, Sande Thommen vous accompagnera pas à pas pour dessiner un plant d’ipomée, à l’aide de peinture et de papier découpé. Vous réaliserez une composition libre, au format carte ou affiche, à partir des fleurs et feuilles ainsi créées.
Matériel fourni. Pas de compétences requises. Atelier possible à partir de 6 ans.
L’atelier sera suivi du vernissage de l’exposition de Sande Thommen à la Coco cantine !
Pour en savoir plus sur le travail de l’artiste : instagram.com/sande.thommen
Atelier pour réaliser une carte ou affiche libre autour du motif de la fleur d’ipomée, avec des techniques de peinture et découpage.
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 19h00
payant
Atelier proposé à prix libre à partir de 17 euros, qui comprend à la fois une participation à l’atelier et une adhésion à la Coco cantine. Selon la générosité collective, possibilité de place(s) suspendue(s) ou à tarif réduit.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00
Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris
https://www.helloasso.com/associations/coco-cantine/evenements/atelier-ipomee-avec-sande-thommen contact@lacococantine.org
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