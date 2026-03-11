Michael Felberbaum Quartet Le Baiser Salé Paris

Après deux albums et des années de complicité sur scène, le guitariste italo américain Michael Felberbaum retrouve – Pierre de Bethmann au piano et claviers, Gabriel Midon à la contrebasse et Karl Jannuska à la batterie — et on est un peu excités comme quand on reconnaît une vieille chanson qu’on adore dès les premières secondes. Ça promet un jazz contemporain à la fois sensible et énergique, qui prend l’oreille par surprise, chatouille l’âme et balance quelques grooves subtils. Chez Felberbaum, la musique n’est jamais simplement jouée : elle vit, elle respire et parfois elle emmène vers des zones un peu hypnotiques, presque psychédéliques, où l’improvisation a autant de place que l’émotion brute. La presse jazz a salué par le passé sa capacité à mêler intelligence et émotion dans ses projets. On l’a aussi remarqué dans des formations antérieures pour ses dialogues subtils entre instruments, où chaque musicien devient soliste et partenaire à la fois, et où la cohésion du groupe est ce qui fait vibrer la musique du dedans. Bref, ce quartet forge un véritable son de groupe, ouvert et captivant, qui transforme un concert en un voyage musical intense, presque jubilatoire. Une de ces soirées dont on ressort en se demandant comment les heures ont filé si vite.

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 26 juin 2026

de 21h30 à 23h15

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

