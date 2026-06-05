Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Baraplaya 7/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

Baraplaya 7/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris

Baraplaya 7/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Barapapa

Adresse : 11 port de la Râpée

Ville : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Baraplaya 7/6 – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris Dimanche 7 juin, 16h00

Ambiance tropical vibes tous les dimanches de l’été au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T23:59:00.000+02:00

1
 

Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris