David Sauzay Quartet JASS CLUB PARIS Paris
David Sauzay Quartet JASS CLUB PARIS Paris vendredi 26 juin 2026.
Avec 12 disques à son nom et une cinquantaine de participations en sideman, il a partagé scènes et studios avec des figures telles que Kyle Eastwood, Charles Aznavour, Sarah McKenzie, Michel Graillier, Harold Mabern, Mino Cinélu, André Ceccarelli, Alain Jean-Marie, Joe Farnsworth ou encore Archie Shepp.
David Sauzay / saxophone
Hiroshi Murayama / piano
Gabriel Sauzay / contrebasse
Paul Morvan / batterie
David Sauzay et son quartet présentent un programme allant de Dexter Gordon à Stan Getz, entre swing, hard bop, bossa nova, mêlant standards et compositions personnelles issues de leur dernier album.
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 26 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:30:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00;2026-06-26T21:30:00+02:00_2026-06-26T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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