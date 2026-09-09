Atelier Jardin, Bibliothèque Salim Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Atelier Jardin Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Venez vous détendre et jardiner le temps d’un atelier consacré à la fabrication d’un petit jardin zen.

Bibliothèque Salim Hatubou 1 rue des frégates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 13 94 83 90 http://www.bmvr.marseille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}, {« owner »: {« uid »: 60018086, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « cerobert@marseille.Fr », « venueId »: 151933, « description »: « Venez vous du00e9tendre et jardiner le temps du2019un atelier consacru00e9 u00e0 la fabrication du2019un petit jardin zen. », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791032400000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « cerobert@marseille.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Biblis en folie 2026

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