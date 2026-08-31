Informations pratiques

Lodève

ATELIER JARDINONS ENSEMBLE

13 Avenue de Fumel Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Atelier de jardinage collectif ouvert à toutes et tous, sur une parcelle collective au coeur du jardin partagé de Lodève.

Atelier de jardinage collectif ouvert à toutes et tous, sur une parcelle collective au coeur du jardin partagé de Lodève. Venez librement, pour quelques minutes ou plusieurs heures, selon votre envie. Dans une ambiance conviviale, chacun participe à son rythme à la vie du potager, partage des savoir-faires, crée du lien et repart avec une part des légumes récoltés. .

13 Avenue de Fumel Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 46 21 64 19 info@terre-en-partage.org

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English :

Community gardening workshop open to everyone, on a communal plot in the heart of the Lodève community garden.

L’événement ATELIER JARDINONS ENSEMBLE Lodève a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC