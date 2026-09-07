Conférence : une maison médiévale remarquable à Lodève, Maison médiévale, Lodève

Informations pratiques

Conférence : une maison médiévale remarquable à Lodève Vendredi 18 septembre, 18h00 Maison médiévale Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

L’immeuble dit « Marini » vient d’être restauré. L’avez-vous remarqué ? Cette bâtisse, qui remonterait au XIIe siècle, ne laisse pas indifférent. Ses fenêtres, sa façade et son alignement intriguent, tandis que ses murs renferment encore des trésors oubliés.

Venez apprendre à lire les pierres et remonter jusqu’à l’époque médiévale en compagnie de celles et ceux qui ont participé à sa restauration.

Avec Denis Guilbaud, conservateur au Service régional de l’archéologie, Agnès Bergeret, archéologue, Xavier Loire, tailleur de pierre, Joris Mathe, chargé de mission centre-bourg, ainsi que les architectes du patrimoine de l’agence Frédéric Fiore.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Maison médiévale 22 rue Neuve des marchés 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’immeuble dit « Marini » vient d’être restauré. L’avez-vous remarqué ? Cette bâtisse qui remonterait au XIIe siècle n’est pas commune. Ses fenêtres, sa façade, son alignement surprennent, et ses des…

projection en aquarelle ©Frederic fiore