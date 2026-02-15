Atelier Je brode une pièce de mon dressing Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Je brode une pièce de mon dressing

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Alexandra de l’atelier Maryvette vous propose de vous initier à la broderie sur un de vos textiles un vêtement, du linge de maison, un accessoire… Elle sera là pour vous guider pour broder votre motif (parmi une sélection de modèles) sur le support de votre choix.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

