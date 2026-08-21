Atelier : Je construis un arc ou une maquette de voûte en bois !, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Atelier : Je construis un arc ou une maquette de voûte en bois ! 19 et 20 septembre Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit. Inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment tient une voûte ? Comment construit-on un arc ? Sandrine et Marion invitent les enfants à découvrir de manière ludique les principes de construction et les métiers du patrimoine.

Les plus jeunes pourront réaliser des maquettes à l’aide de planchettes Kapla, tandis que les plus grands s’initieront à la construction d’un arc ou d’une voûte en bois.

Atelier de maquettes en Kapla pour les enfants de 6 à 10 ans.

Construction d’un arc ou d’une voûte en bois pour les enfants de 8 à 12 ans.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Comment tient une voûte ? Comment construit-on un arc ? Sandrine et Marion invitent les enfants à découvrir de manière ludique les principes de construction et les métiers du patrimoine.

©DR