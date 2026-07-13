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AGENDA · Montpellier

ATELIER JESMONITE PAR OLGA Montpellier

lundi 13 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
30 30

Montpellier

ATELIER JESMONITE PAR OLGA

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Atelier jesmonite, par Olga

Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
Atelier jesmonite, par Olga

Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
La Jesmonite, c’est une éco-résine à base d’eau, non toxique, sans solvants et respectueuse de l’environnement.

Tarif 30€
Plusieurs formats à choisir
Boissons et gourmandises offertes

Matériel inclus

Dates
13 juillet à 11h30

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions
07.67.29.07.07 biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER JESMONITE PAR OLGA

Jesmonite workshop, by Olga

Want to create a unique, decorative & practical object? Come and make your own Jesmonite piece and play with colors and effects
Candle-holder, pocket dish, soap dish or pot? the choice is yours!

L’événement ATELIER JESMONITE PAR OLGA Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER

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