ATELIER JEU HACKNET Béziers
samedi 12 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER JEU HACKNET
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Enfilez votre casquette de hacker avec Hacknet résolvez des énigmes, infiltrez des serveurs et découvrez les bases de Linux !
Dans le cadre de la Semaine du numérique et des sciences informatiques, plongez dans la peau d’un hacker avec Hacknet, un simulateur de piratage informatique en mode terminal. Résolvez des énigmes, infiltrez des serveurs et découvrez les bases des commandes Linux dans une ambiance cyberpunk. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Put on your hacker’s hat with Hacknet: solve puzzles, hack into servers, and learn the basics of Linux!
L’événement ATELIER JEU HACKNET Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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