Atelier jeu Mario Party La Fabrik Avallon
mercredi 8 juillet 2026 · La Fabrik · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Atelier jeu Mario Party
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pendant les vacances d’été, rendez-vous à la Fabrik pour jouer à Mario Party. Une activité idéale pour commencer les vacances en s’amusant ! Atelier ouvert aux enfants dès 6 ans. .
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr
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English :
L’événement Atelier jeu Mario Party Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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