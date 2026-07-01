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AGENDA · Avallon

Atelier jeu Mario Party La Fabrik Avallon

mercredi 8 juillet 2026 · La Fabrik · Avallon

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Fabrik
Adresse
13 Avenue de la République
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Atelier jeu Mario Party

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Pendant les vacances d’été, rendez-vous à la Fabrik pour jouer à Mario Party. Une activité idéale pour commencer les vacances en s’amusant ! Atelier ouvert aux enfants dès 6 ans.   .

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85  lafabrik@ville-avallon.fr

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English :

L’événement Atelier jeu Mario Party Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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