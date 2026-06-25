Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown La Tannerie Théâtre Avallon
mercredi 8 juillet 2026 · La Tannerie Théâtre · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown
La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Johanna Gallard Présentation et exposition de Fantaisie funambulesque pour poules et clown . .
La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown
L’événement Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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