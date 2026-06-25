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Murmuration Rhapsodes La Tannerie Atelier Avallon

Murmuration Rhapsodes La Tannerie Atelier Avallon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
La Tannerie Atelier
Adresse
12 Rue Saint-Martin
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Murmuration Rhapsodes

La Tannerie Atelier 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
RHAPSODES Créations à 4 mains avec Anne Procoudine Gorsky & Nathalie Prats.   .

La Tannerie Atelier 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Murmuration Rhapsodes

L’événement Murmuration Rhapsodes Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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