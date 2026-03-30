Ondes chromatiques de Jocelyne Santos

8 Rue Bocquillot Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

Explorer les qualités inhérentes à la couleur.

Ma démarche est multipolaire et tente de faire la synthèse entre diverses influences. D’une part une recherche très formelle, un goût pour les compositions géométriques, les formes simples inspirées du constructivisme et des recherches sur la couleur menées par Kandinsky ou Josef Albers.

La couleur, en tant qu’énergie parlant à l’être intime par le biais des émotions et des sens, peut-elle être utilisée pour construire

à elle seule l’espace ?…

Mes compositions sont des propositions en réponse à cette interrogation.

Beaucoup de géométrie pour les yeux, un peu d’humanité pour le coeur. (Jean Hélion, peintre français, 1904-1987)

Vernissage vendredi 3 juillet à 18h30

Rencontre avec l’artiste dimanche 12 juillet et dimanche 30 août .

8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

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English : Ondes chromatiques de Jocelyne Santos

L’événement Ondes chromatiques de Jocelyne Santos Avallon a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay