Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat Avallon
Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat Avallon samedi 4 juillet 2026.
Avallon
Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat
Rue Saint-Lazare Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-04
Un long corridor aux nombreuses portes, de ci de là. Les toiles sont les portes. Il n’y a qu’à les pénétrer, ou plutôt se laisser pénétrer par celles-ci et l’on bascule dans un autre univers. Un univers où se mêlent enfance et onirisme, où s’ébat une vie trépidante à l’égal de celle des sous-bois. La logique n’y a plus cours. Le mystère des libres associations d’idées y règne en maître. Et l’on bascule sans crier gare du monde végétal au monde animal, du monde animal à celui de l’humain et de ses objets, tout s’entremêle. Entremêlements inattendus et crépitements de couleurs ou le berceau de l’enfance retrouvé.
Vernissage samedi 4 juillet à 12h30
Rencontre avec l’artiste dimanche 26 juillet et samedi 15 août .
Rue Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat
L’événement Exposition Rencontres oniriques de Gégène The Cat Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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