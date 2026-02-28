Soirée Pop-Electro Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Pop-Electro

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Début : 2026-06-27 18:30:00

LU, de son vrai nom Lucie CAVERO, est une artiste pop-électro pétillante qui combine sonorités mélodiques, dansantes et super accrocheuses. Violoncelliste depuis l’âge de 6 ans, elle a même tourné à travers l’Europe avec des artistes tels qu’IMANY ou AWA LY, donc elle a déjà le swing et la vibe avant même de poser sa voix. Depuis août 2024, elle compose ses propres chansons aux côtés de l’auteur et beatmaker HOKØ (alias Théo Tiersen), avec des textes à la fois intimes et universels qui oscillent entre émotions et groove électronique.

LOST ID est apparu récemment sur la scène parisienne, avec des influences qui vont de la néo-soul au R&B et à la LOFI; le tout saupoudré d’ambiances inspirées des îles de La Réunion et de Madagascar.

Sur scène, ils nous captivent avec des guitares colorées, des voix envoûtantes et une énergie contagieuse,

LU & LOST ID débarquent aux Terrasses du Bel Air ! Préparez-vous les jeunes et les moins jeunes à une double dose de vibes contagieuses. Deux univers différents mais une énergie commune fun, fraîcheur et groove assuré. Venez nombreux vous éclater, bouger, découvrir… et pourquoi pas trouver votre nouvelle chanson préférée du moment ! .

